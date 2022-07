Carla Guerrero, zaguera de La Roja, realizó una contundente autocrítica tras la dura goleada 4-0 que sufrió Chile ante Colombia en la Copa América Femenina.

En zona mixta, la “Jefa” repasó el primer tiempo para el olvido que tuvo el plantel nacional, en el cual las colombianas anotaron todos los goles del partido. “No encontraba explicación, no entendía qué pasaba, obviamente me frustro, me hago responsable de los cuatro goles porque yo juego en la línea defensiva”, declaró Guerrero.

“Salimos mucho, yo chocaba con las del mediocampo, ellas recuperaban el balón rápidamente, en general no estuvimos bien. El mea culpa es de las jugadores y del técnico”, indicó la defensora chilena.

La zaguera de la U comentó que al terminar el partido, el “entrenador nos reunió a todas, es raro que pase eso, pero es un momento lindo, porque al final los mejores equipos se ven en los peores momentos, ahora es cuando nos necesitamos a todas para dar vuelta esto que ha pasado”.

Carla Guerrero espera dar vuelta la página

“Hacemos el mea culpa, no es lo que se venía planificando en la semana, pero el domingo tenemos una chance y vamos a seguir entregando todo como siempre”, comentó la “Jefa” de cara al duelo por el repechaje mundialista, que será contra Venezuela o Argentina.

En cuanto a las posibles rivales de Chile, Guerrero agregó que “hemos visto todos los partidos del otro grupo, sabemos lo que es Argentina o Venezuela, ya nos hemos enfrentado, esperamos estar a la altura y entregarnos al 100%, eso es lo que queremos”.

¿El peor momento de La Roja Femenina?

“No sé si es nuestro peor momento, no lo podría considerar así. Las otras selecciones se han preparado muy bien, no sé si mejor que nosotras. Tenemos jugadoras jugando fuera, la liga chilena no es tan competitiva pero nos mantenemos de la mejor forma y tenemos a la mejor arquera del mundo. Las otras selecciones elevaron su nivel y se pusieron a la par con nosotras”, concluyó la futbolista de la U.