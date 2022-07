Confirmado: La Roja será sparring del anfitrión del Mundial de Qatar 2022

Este miércoles, se confirmó uno de los partidos amistosos que disputará La Roja en la fecha FIFA de septiembre: tal como adelantó ADN Deportes, Qatar será rival de la selección chilena.

La información fue ratificada por parte de la Asociación de Fútbol de Qatar, que planteó la oficialización del enfrentamiento ante el elenco de Eduardo Berizzo como parte de sus últimos partidos de preparación para afrontar la próxima Copa del Mundo.

Mediante sus redes sociales, Qatar apuntó que jugarán ante La Roja el próximo 27 de septiembre en Austria, cuatro días después de haber jugado ante Canadá.

📑 – #AlAnnabi will face Canada and Chile in September 2022 pic.twitter.com/01kdvMOe0D

— Qatar Football Association (@QFA_EN) July 13, 2022