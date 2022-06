Este domingo, La Roja Femenina Sub 17 sufrió una dura derrota en el cierre del Torneo Internacional de Gradisca. La selección chilena cayó por 4-3 frente a Italia, las locales, en un duelo que tuvo cuatro goles en sus minutos finales.

En los duelos previos, las dirigidas por Alex Castro se impusieron en los penales a México (1-1 en el tiempo regular) y le ganaron 3-1 a India.

Con estos resultados, el equipo nacional llegaba al cierre del certamen con la primera opción de levantar el trofeo. Esto, ya que Chile ocupaba el primer lugar de la tabla con 5 unidades (2 puntos por vencer a México en penales y 3 por el triunfo directo ante India). En caso de ganar ante las dueñas de casa, las chilenas se quedaban con el título.

El duelo decisivo arrancó de gran manera para La Roja. A los 17 minutos de la primera etapa, Ámbar Figueroa, mediocampista de Santiago Morning, convirtió la apertura de la cuenta con un cabezazo.

Las locales, que necesitaban el triunfo, lograron igualar el marcador rápidamente gracias al tanto de Letizia Rossi a los 23′. Sin embargo, poco antes de irse al descanso, la defensa Natsumy Millones volvió a darle la ventaja a la escuadra nacional.

En el complemento, la selección italiana salió con el objetivo de remontar el marcador. A los 71′, Giada Pellegrino marcó el empate transitorio con un cabezazo que batió a la portera Catalina Mellado. Tan solo cuatro minutos más tarde, una falta de Montserrat Hernández significó penal para las dueñas de casa y Manuela Sciabica se encargó de cambiarlo por gol.

🇨🇱⚽️ No vamos a mentir, no es el resultado que queríamos, pero esto es solo un paso para el gran objetivo: la Copa del Mundo Femenina Sub 17 India 2022.

A seguir trabajando muchachas ‼️#LaRojaFemeninaSub17 está más fuerte que nunca 💪 pic.twitter.com/xhdWD6Nz6W

— Selección Chilena (@LaRoja) June 26, 2022