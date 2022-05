Harold Mayne-Nicholls y el caso Byron Castillo: “Deberían quitarle los puntos a Ecuador, pero también está la justicia deportiva de por medio”

El ex presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, conversó con Los Tenores en el programa especial que realizaron este viernes en el Museo de la Moda por la muestra a 60 años de la Copa del Mundo en nuestro país, donde él fue curador de los elementos expuestos allí.

“Quedaron cosas intangibles más que tangibles, es el cariño que siente la gente por los jugadores. Eso se construyó por su humildad, no por su triunfo. Traer el Mundial era una empresa gigantezca y quienes lo lograron merecen toda nuestra apreciación”, apuntó el ex funcionario FIFA, que también tuvo la opción de expresar su postura, como conocedor del reglamento, ante la queja expuesta por la ANFP por lo de Byron Castillo.

“Trato de hacer una diferencia. No logro ilusionarme: deportivamente no cumplimos el objetivo, pero si una autoridad tiene sospechas de que hubo una irregularidad, no puede dejarla pasar. Distinto es qué va a pasar con las eventuales consecuencias. De ahí a que nos alcance para la Copa del Mundo, está lejos”, comentó Harold Mayne-Nicholls por las dudas respecto a Byron Castillo.

Harold Mayne-Nicholls y las dudas sobre Byron Castillo

Quien dirigió el fútbol chileno durante el arranque de la década pasada, apuntó lo complejo de demostrar los argumentos planteados por parte de la ANFP. “No es tan fácil demostrar lo que acusa Chile. Puede que la reglamentación diga que le corresponda recibir esos puntos, pero FIFA debe buscar la justicia deportiva y la legal”, aseguró.

De hecho, no se quiso animar del todo en torno a cómo debería operar el ente rector del fútbol mundial al momento de entregar una resolución de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Si está todo bien, corresponde que hayan disculpas, que es lo más justo. En rigor, deberían quitarle los puntos a Ecuador, pero también está la justicia deportiva de por medio. Es un tema difícil, de una resolución sumamente difícil para FIFA. Deberán actuar si se detecta una adulteración”, cerró.