El diagnóstico de Arturo Salah al presente de la Roja: “Los problemas de Chile son cómo toma las victorias y las derrotas”

En medio del velatorio del fallecido Marco Cornez, Arturo Salah se tomó unos minutos para conversar con ADN Deportes y presentar sus respetos a la memoria del fallecido ex portero.

“Un amigo, muy buen jugador y mejor persona. Era un tipo que tenía una alegría permanente y vivía la vida de manera optimista, fuimos compañeros de equipo en algún momento y me tocó dirigirlo también en la Roja. Seguro que está descansando en paz. Tenía sus desórdenes, pero propio de la juventud. Eran cosas que no le hacían daño a nadie, era una alegría muy positiva. Donde estuvo dejó una huella muy importante, es doloroso lo que hemos vivido“, apuntó.

Además, Arturo Salah destacó las particularidades que vivió con él, considerando que trabajaba directamente con Marco Cornez cuando ya era su entrenador, además de recordar alguna de las anécdotas que siempre marcaron la alegría del también ex seleccionado nacional.

“Teníamos desafíos tras el entrenamiento y hacíamos apuestas: yo le tiraba tres penales y si se los hacía los tres, ganaba yo. Nos jugábamos chocolates. Era muy agradable jugar (…) Jugaba bastante bien, a veces jugaba adelante en los entrenamientos y tenía muchas condiciones, le pegaba fuerte a la pelota, cosas muy valoradas hoy para los arqueros”, aseguró.

Arturo Salah y el presente de la Roja

Durante la charla con ADN Deportes, el ex presidente de la ANFP no quiso profundizar en torno a cómo ve los líos del ente rector del fútbol chileno para encontrar entrenador para la selección chilena y por qué no hay candidatos nacidos en Chile.

“Es un tema muy largo de comentar, estoy hace mucho rato alejado de la contingencia. Es un tema de larga data por qué no ha habido desarrollo profesional de nuestros entrenadores, el fútbol tendrá que evaluar esas causas“, planteó, aunque igualmente estableció una postura ante el momento del fútbol nacional.

“A Eduardo Berizzo lo conozco, es muy idóneo. Todos los que nombran lo son. Hay un problema de estructura general, la carrera de entrenador se ha hecho imposible, pierden dos partidos y se cuestionan sus capacidades. Los problemas de Chile son cómo toma las victorias y las derrotas, es algo de cultura deportiva en lo que hay que evolucionar“, resolvió.

Además, tuvo palabras para el título de Champions League Femenina para Tiane Endler. “Maravilloso lo de Endler, es una tremenda líder. Me alegro mucho de su éxito, es una tremenda postal para el país”, cerró.