Eduardo Coudet descarta tomar la banca de la Roja y opta por seguir en Celta de Vigo: “Aquí estaremos”

Eduardo Coudet se expresó de manera contundente en torno a las opciones de ser el próximo entrenador de la Roja, optando por mantenerse en la Liga Española. “Aquí estaremos”, respondió contundentemente el DT argentino ante la consulta de si seguiría o no la próxima temporada en el Celta de Vigo en la previa al choque con Elche, en el cual se impusieron por 1-0.

Según la información entregada por ADN Deportes, el nombre de Eduardo Coudet era manejado por la ANFP para que se hiciera cargo de la Roja, pero los problemas presupuestarios en la Federación de Fútbol de Chile impidieron avanzar en posibles acuerdos.

Eduardo Coudet y su futuro en Celta de Vigo

El ex volante tiene contrato aún por las próximas dos temporadas con el cuadro de Galicia, con el cual se ubica décimo en la Liga Española. Por lo mismo, exige más apoyo para mantenerse en el club. “Quiero ir a por más, o me aburro. La exigencia me gusta, pero dámela con alguna herramienta más. Si queremos ir a por más, necesitamos más”, apuntó el “Chacho” en torno a la necesidad de apuntalar su plantel.

Todo mientras en la ANFP siguen las conversaciones y gestiones para contar con un entrenador para la gira de la Roja el próximo mes a Corea del Sur y Japón, para lo cual hay avances en torno a la opción de Eduardo Berizzo.