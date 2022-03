La emotiva arenga de Jorge Valdivia a la Generación Dorada: “Sólo salgan a disfrutar, sin la presión que han cargado por años”

La goleada sufrida ante Brasil por parte de Chile en el Maracaná hace pensar, para muchos, en una más que probable eliminación para la “Generación Dorada” de cara a Qatar 2022, lo que despertó una potente reflexión para Jorge Valdivia.

“Prefiero creer que aún se puede. Y si al final del camino no se pudo, no quedará más que levantarse una vez más y seguir porque es así que la vida se construye: de ser una selección más a ser la mejor de la historia”, escribió el “Mago” en sus redes sociales, que expresó su sentir para el plantel para al choque contra Uruguay.

“Queda un último partido y también se que al salir de Pinto Durán y ver toda esa gente en las calles apoyándolos van a salir a dejarlo todo en la cancha. Y si no se cumple el objetivo, sólo queda aplaudir por todos los años de glorias“, puntualizó Jorge Valdivia, que también amplió su sentir por la Generación Dorada

“Deseo lo mejor para lo ultimo que viene y solo salgan a disfrutar sin la presión que han cargado por años. Los libros dirán que los últimos años de la selección fueron por lejos los más hermosos en el fútbol chileno”, planteó.

Jorge Valdivia y el futuro de la Roja

En medio de todas sus expresiones, el “Mago” también expresó sus deseos en torno a quienes vendrán en la selección chilena tras la Generación Dorada. “Que las nuevas generaciones se hayan empapado de los últimos 12 años de selección. Que aquellos que sueñan con un Mundial sepan que no basta solo con querer, más bien es que tan dispuestos están para alcanzar lo que se quiere“, apuntó.

Además, recalcó que la permanencia de Vidal, Medel, Sánchez, Bravo, Aránguiz, Vargas e Isla no es casualidad. “Aprovéchenlos, no tan solo para ganar experiencia o ver lo competitivos que son. Si están en la Roja es porque lo merecen y se lo han ganado. No todos los años se comparte camarín con jugadores consagrados en Europa cómo alguna vez lo fueron los Salas o Zamorano”, zanjó un emocionado Jorge Valdivia en su cuenta de Twitter.