Claudio Borghi considera que Gustavo Quinteros sería un buen técnico para la Roja: “Conoce el medio y eso es un plus importante”

Luego de caer ante Argentina, la selección chilena quedó con muy pocas chances de clasificar al próximo Mundial de Qatar. Esta situación generó que el nombre de Gustavo Quinteros volviera a ser una carta para el banco de la Roja, en caso de que Martín Lasarte deje el cargo.

La continuidad de “Machete” al mando de Chile quedó muy condicionada a la posibilidad de que el equipo nacional asista a la cita mundialista. Consultado respecto a la posibilidad de que Quinteros se convierta en el próximo técnico, Borghi comentó que es una buena carta, debido a su conocimiento del fútbol chileno.

“Es un técnico muy reconocido, con mucho currículum. Conoce el medio, a los jugadores y su idiosincracia, lo que es un plus importante. No tiene que adaptarse a nada, ya que lleva dos años y medio viviendo en el país. No sé lo que dirá Colo Colo, pero es una buena posibilidad”, aseguró el “Bichi”, quien tambió dirigió a la selección chilena.

De todas maneras, el actual comentarista de televisión aseguró que no es momento para hablar de una eventual llegada de Gustavo Quinteros. “No tiene sentido sacar antes a Martín Lasarte. Esto termina en marzo y no habrá competencias pronto. Sería una locura echarlo ahora”, manifestó.

Chile enfrenta este martes 1 de febrero desde las 17:30 horas a Bolivia, con la obligación de ganar para seguir con las aspiraciones de clasificar a la Copa del Muno. Después de este partido, la escuadrá visitará a Brasil y recibirá a Uruguay en el cierre de las Clasificatorias.