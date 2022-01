Martín Lasarte manifestó que Chile mereció más ante Argentina: “Fue un partido para un empate, no para perder”

Este jueves, la selección chilena de Martín Lasarte cayó ante Argentina y complicó sus posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico uruguayo manifestó que el desarrollo del compromiso no justificó la victoria trasandina. “Creo que fue un partido para un empate, no para perder. Cometimos algún error y las que tuvimos no las materializamos”, comentó.

Respecto al desempeño del plantel en la altura de Calama, el entrenador se mostró satisfecho con el esfuerzo físico realizado por sus dirigidos. “Nos costó al principio, pero al equipo lo vi bien. Nos estamos adaptando para lo que viene después”, aseguró. De todas maneras, Lasarte no descartó ni confirmó que el último duelo frente a Uruguay se dispute en el Zorros del Desierto.

Una de las situaciones más comentadas en redes sociales, fue la demora en el cambio del portero Claudio Bravo, quien evidenció molestias físicas. En cuanto a esta situación, el charrúa confesó que no se había percatado en primera instancia. “No tenía claro qué era lo que ocurría hasta que alguien me comentó. En ese momento le grité y me hizo el gesto de que sí lo tenía que cambiar”, explicó. “Tardamos en preparar a Brayan Cortés para que entrara”, añadió el técnico.

Además, Martín Lasarte confirmó que es muy probable que el portero titular de la selección chilena sea baja ante Bolivia. “Conociendo a Claudio Bravo, evidentemente se trata de una lesión que le va a impedir competir en el próximo partido. Sin embargo, dejó en suspenso quién será el arquero frente a los altiplánicos. “Será el momento para otro y hay mucha confianza en quien lo pueda hacer”, declaró.

Por último, el estratega se refirió precisamente al duelo del próximo martes 1 de febrero ante la selección boliviana. “Nos queda tratar jugar contra Bolivia lo mejor que podamos y sacar el resultado que necesitamos”, finalizó.

“Machete” destacó a Marcelino Núñez

Uno de las novedades en la formación de la Roja para enfrentar a Argentina, fue el mediocampista de Universidad Católica Marcelino Núñez. El futbolista de 21 años relevó a Claudio Baeza del equipo titular y fue uno de los jugadores destacados del encuentro.

“Marcelino hizo un gran partido. A veces en la idea de buscar, hay que sacrificar algo. Con su salida y la entrada de Mauricio Isla, intentamos que ese andarivel se volviera peligroso, lo que ocurrió”, explicó Martín Lasarte respecto a la sustitución de Núñez por Joaquín Montecinos.

Por otro lado, el técnico habló de la ausencia de Eugenio Mena en la banca de suplentes. “Eugenio sufrió alguna dificultad muscular la semana antes de venir, en un entrenamiento en Racing. De todas maneras lo trajimos, pero entendimos que comprometerlo era perderlo hoy u otros partidos”, concluyó.