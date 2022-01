Liberman fue lapidario con La Roja tras derrota con Argentina: “Una noche para el olvido de Chile”

El destacado periodista argentino Martín Liberman realizó un lapidario análisis de la dura derrota 2-1 que sufrió Chile ante Argentina por las Clasificatorias, resultado que dejó a La Roja aún más lejos del Mundial 2022.

“No le salió nada. El equipo jugó mal. Argentina no sufrió en la altura. Fue una noche para el olvido de Chile. Todos celebran la victoria de Argentina, menos Chile”, señaló el comunicador trasandino a través de su canal de Youtube.

Liberman indicó que la “Albiceleste” por fin volvió a ganarle a la Selección chilena que en la cancha fue “un Chile desconocido, me llamó la atención el esquema y la disposición de los futbolistas de Lasarte”.

“En la previa, Chile era un equipo ambicioso que soñaba con tener la pelota y no la pudo tener. Habilitaron muy poco a sus delanteros”, agregó.

El periodista argentino aseguró que La Roja “no se ha despedido, pero hipotecó gran parte del sueño, porque Chile debía ganarle a Argentina como local. Dejó pasar tres puntos valiosos”.

Además, Martín Liberman destacó el buen desempeño de Ben Brereton, quien pudo anotar en Calama. “Es el hombre de área pero jugó por izquierda y no lo hizo mal, estuvo rápido, ágil y le ganó a Molina más de una vez por ese lado, pero me sorprendió que Brereton no fuera por el medio en el ataque”, puntualizó.

Por último, el comunicador se refirió a lo que mostró la “Albiceleste” y añadió que “no fue un partido lucido de Argentina. Habiendo pateado muy poco al arco y sin dominio del juego, Argentina inquietó muchísimo a Chile”.