Chile sufrió una dura caída: FIFA entregó el último ranking de selecciones del 2021

La FIFA entregó el último ranking de selecciones masculinas de este 2021 con un balance de las movidas más importantes de los países en el listado, donde Chile sufrió un duro descenso.

El ente rector del fútbol mundial informó que, debido a la pandemia del covid-19, en 2020 se jugaron 352 partidos de selecciones absolutas, la segunda cifra más baja desde 1987 cuando se disputaron 323 encuentros. Este año, sin embargo, los países lograron un récord al jugar 1.116 compromisos.

En cuanto al ranking FIFA, en la entrega anterior publicada en octubre pasado, la Selección chilena estaba en el lugar 21°, no obstante, ahora Chile bajó tres casilleros y termina el año en la posición 24°.

Por otro lado, el ente rector del fútbol mundial destacó a Bélgica por conseguir cerrar la temporada en el primer lugar por cuarta vez consecutiva, seguido por Brasil (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°) y Argentina (5°) en el top 5.

Además, la FIFA mencionó que Canadá (40°) registró la mejor profesión del año al obtener 130,32 puntos en los últimos 12 meses.

Puedes revisar el listado completo del último ranking FIFA del año en el sitio FIFA.com.

