El análisis de Juan Cristóbal Guarello: “Chile no hizo un buen juego, pero Paraguay no hizo nada”

“Un partido raro, difícil de analizar“, fue el apunte de Juan Cristóbal Guarello tras el fin del duelo crucial entre Chile y Paraguay, en el que La Roja logró sumar de a tres y mantenerse con vida en las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Si bien el conjunto de Martín Lasarte cumplió y ganó, el Tenor Fundador fue más bien crítico a la hora de desmenuzar el desempeño del combinado nacional. “No fue un buen partido. Chile no hizo un buen juego, pero el rival no hizo nada“, sostuvo.

Guarello destacó que sólo en el primer tiempo los guaraníes estuvieron cerca de los planes de Guillermo Barros Schelotto, “que debe estar pensando qué hacer porque en verdad él no tiene jugadores. En Chile hubo partidos donde no se aprovecharon instancias, pero siempre hubo jugadores”.

En esa línea, sostuvo que fue “un partido malísimo, oscuro, un gol raro, pero Chile lo gana y tal vez vino la cuota de suerte que no hubo en otros partidos, porque si bien Chile fue más que Paraguay, tuvo más control de la pelota, no generó tantas ocasiones de gol”.

“Me pareció que faltó más lucidez en los metros finales, porque acciones de peligro generó Chile. Lo que faltó fue esa pelota bien jugada al compañero o bien definida para haber asegurado el resultado. Paraguay tuvo una. Eso pasó, el rival tuvo una y chao”, agregó el Tenor.

Chile vs Paraguay: lo bueno, lo triste y la defensa según Guarello

Juan Cristóbal Guarello también lamentó que Mauricio Isla quedara marginado del partido frente a Paraguay, ya que fue catalogado de contacto estrecho de covid-19 y no pudo viajar a Asunción. “Le costó a Chile, la ausencia de Isla me parece que costó cara. Se notó muchísimo, por el lado derecho no se acomodó fácil Marcelino Núñez“, indicó.

A esto se sumó la situación de Eugenio Mena, quien venía lesionado y por ello no mostró fluidez en el sector izquierdo. La reacción de Arturo Vidal fue clave para revivir la llama y que el cuadro nacional comenzara a apretar.

Guarello subrayó que Ben Brereton “hizo un trabajo de obrero encomiable, las corrió todas, generó un par de acciones clarísimas que sus compañeros no supieron aprovechar sobre el final del partido”. Además destacó a Claudio Bravo, que “supo responder con mucha solvencia”.

El Tenor Fundador también dio cuenta de una ventaja que le da salud a la Selección Chilena: sus avances en cuanto a la defensa, especialmente en los casos de Enzo Roco y Guillermo Maripán, quienes por sus respectivas militancias han experimentado con atacantes que valen millones de euros.

“Chile ha perdido grandes partidos, pero en general ese trabajo de renovación, sobre todo en los defensas centrales, ha salido muy provechoso. Chile cambió el biotipo de su defensa en cinco, seis años“, recalcó.

Junto con agregar que “pasó de tener una defensa con n promedio de estatura de 1,78 y cuya característica era el buen pie a la velocidad, a tener un promedio de 1,87, algunos con mejor pie que otros, pero con un juego aéreo muy sólido y todos en el fútbol europeo”.