Ben Brereton: “Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas”

El delantero Ben Brereton conversó con los medios de comunicación y destacó a Alexis Sánchez y Ben Brereton de cara a la próxima fecha clasificatoria ante Paraguay y Ecuador.

En ese contexto, el jugador del Blackburn Rovers comentó a ADN Deportes sobre la oportunidad que tendrá de compartir ofensiva con los dos máximos goleadores históricos de la Roja.

“Estoy muy emocionado de la opción de jugar junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Son muy buenos jugadores y será muy bueno compartir juego con ellos. Es bueno contar de nuevo con Vargas”, comentó Ben Brereton, quien ha jugado alternadamente con ambos futbolistas pero nunca al mismo tiempo en cancha.

Además, destacó a dos que están en duda por cuestiones físicas, como lo son Charles Aránguiz y Erick Pulgar. “Aranguiz y Pulgar son excelentes jugadores, ojalá puedan estar en condiciones. Si no, estoy seguro que habrá jugadores en condiciones de reemplazarlos”, señaló “Big Ben”.

En la instancia, aprovechó de descartar problemas con su técnico Tony Mowbray luego que éste dijera no entender por qué debía liberar al jugador en fechas FIFA. “Hablé con mi entrenador y no hay problemas en ir a Chile, no hay inconveniente en eso”, sentenció.

Ben Brereton y la idolatría del hincha de la Roja por él

Las experiencias que ha vivido el nacido en Inglaterra jugando por Chile siguen siendo cuestiones impensadas para él en su carrera y una de las últimas fue el haber jugado en canchas nacionales con público en las tribunas.

“Disfruté mucho el ambiente con el que se jugó los últimos partidos (…) Quiero seguir anotando por todo el apoyo que me dan los hinchas. Fue una locura jugar frente a los fanáticos chilenos, es algo que jamás voy a olvidar“, puntualizó Ben Brereton, quien espera mostrar progresos no sólo en la cancha sino también en una cosa muy peculiar: el himno chileno.

“Tengo clases de español tres veces por semana para aprenderlo y espero cantar el himno al 100% en la próxima ocasión (…) Es un gran honor representar al país de mi madre, amo jugar por Chile y el apoyo de los hinchas es increíble”, sostuvo Ben Brereton, quien comentó que el compartir con jugadores como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas o Arturo Vidal ha sido clave en su evolución futbolística.

“Enfrentar a grandes jugadores también me ha dado confianza para mejorar mi juego y mi rendimiento de goles con Blackburn, lo que he mostrado en la selección. Me siento seguro cuando estoy en la cancha tanto en el equipo como por mi país”

Por último, dejó clara la meta con la que espera afrontar la próxima fecha clasificatoria. “Nuestro objetivo es ganar ante Paraguay y luego ir por todo ante Ecuador. Sumar esas dos victorias sería clave para lo que queremos, que es ir al Mundial“, cerró Ben Brereton