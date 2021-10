Martín Lasarte confía en el futuro de la selección chilena: “Creo que es posible darle vuelta a la situación todavía”

Martín Lasarte afrontó la conferencia de prensa previa al duelo de mañana domingo ante Paraguay, donde la selección chilena necesita sumar los 3 puntos para mantener sus opciones de clasificar a Qatar 2022.

El mal rendimiento que ha presentado el equipo bajo su dirección ha llevado que muchos planteen la renuncia de “Machete” a la banca nacional. Algo que él descarta.

“No he pensado en más nada que solventar la situación lo mejor posible. Obtener 6 puntos nos permitiría aún competir, en eso estoy pensando”, apuntó Martín Lasarte respecto a su futuro en la Roja.

En esa misma línea, bajo las constantes preguntas respecto a cómo afrontar el momento que vive la selección chilena, el charrúa salió al frente con optimismo.

“Hay una presión externa e interna. Lo vivo con tranquilidad y mesura para que las ideas sean claras y el equipo se presente lo mejor posible. Creo que es posible darle vuelta a la situación todavía“, planteó.

Martín Lasarte apela a otros elementos en la selección chilena

El charrúa narró cómo ha visto a los jugadores desde la caída en Lima a las jornadas en Santiago pensando en el choque ante Paraguay en San Carlos de Apoquindo.

“Era un vestuario roto, pero también con rebeldía, prestándole energía a los que estaban más dolidos. Eso fue post partido. Ayer ya tuvimos una charla grupal, vi a la gente sana de mente y con ilusión. Si ese deseo existe, todo lo demás es posible“, sostuvo .

Mañana domingo Martín Lasarte cumplirá 8 meses al mando de la selección chilena y fue sincero con su balance. “No hay mucho para decir y tirar campanas al viento. Tengo que seguir trabajando“, sostuvo el DT de la Roja, que trata de mirar la parte buena de su ciclo en Chile.

“Los últimos dos partidos no han sido buenos, pero todos de visita. Jugamos mal el otro día, pero en líneas generales hemos hecho buenos partidos. El fútbol también tiene otros caminos. Después de una derrota puede venir el éxito y los jugadores creen en eso también”, contó.

En cuanto a nombres puntuales, Martín Lasarte reconoció el bajo nivel de Alexis Sánchez ante Perú. “Cuando un jugador no puede dar el máximo, tiene que dar cinco. Alexis no estaba para el siete, porque no estaba en su mejor momento. Lo vi con ganas. No sé si va a jugar en la misma posición del otro día”, cerró el entrenador de 60 años.

¿Dónde ver el partido de Chile por el camino a Qatar 2022?

Te invitamos a seguir el compromiso entre Chile y Paraguay desde Las Condes en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 19:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.