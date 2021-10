El análisis de Guarello tras la derrota frente a Perú: “Chile está eliminado futbolística, anímica y espiritualmente”

Tras la derrota frente a Perú por las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022, Chile aún cuenta con algo de oxígeno en el estanque: sin embargo, para Juan Cristóbal Guarello, La Roja está fuera de la máxima cita mundial, y no precisamente en términos de números.

El Tenor Fundador hizo un duro análisis tras el magro compromiso frente a Lima. “La verdad es que en un momento crítico de la Selección, crítico por el envejecimiento de la Generación Dorada, algo sabido, y que en un momento se afrontó directamente por parte de Reinaldo Rueda y probó, y probó”, señaló Guarello.

“Se saca a un entrenador sin dar humo aparentemente por la derrota en Venezuela, donde Chile jugó mal, sí, está bien”, continuó, “pero recién estaban empezando las eliminatorias, se había ganado a Perú de local, había mucho camino por recorrer, jugadores que tenían que volver al equipo. Desde que asume esta directiva querían sacar a Rueda y lo terminaron sacando, pero como George de la selva: te soltaste de una liana, pero no tenías otra de dónde agarrarte“.

Y siguió con el ítem entrenadores: “Lasarte es para un nivel, Rueda es para otro nivel. A ti te puede gustar o no Rueda, pero es un técnico que dirige eliminatorias, que dirige mundiales. No los equipos semifinalistas, pero dirige mundiales. Lasarte anduvo bien en Católica, un poquito mejor en la U, después mal en la U porque el plantel hizo lo que quiso”.

Guarello, tajante: “No podemos vender pescado podrido”

Acerca del partido en sí, Guarello afirmó que “la primera media hora de Chile fue como para ilusionarse. El equipo le quitó la pelota a Perú, jugó a ras de piso, genero una muy buena con Meneses por la izquierda, generó otra muy buena de Aránguiz para el mismo Meneses, hubo una que le quedó a Marcelino Núñez. Pareció que podía ser”.

Luego vino el comentario del Tenor Fundador sobre el primer gol de Perú. “Isla, con los años que tiene en la Selección Chilena, se distrae porque Cueva le pega un mangazo. Se distrae, y viene el gol de Perú. Y de ahí Chile no se levanta más”, subrayó Guarello, junto con agregar que “Chile jugó sin un sistema, no jugó a nada”.

“Seamos objetivos: Chile no está eliminado matemáticamente, pero está eliminado futbolísticamente, está eliminado anímicamente y está eliminado espiritualmente y estructuralmente. En la parte futbolística este equipo no juega a nada, no hace goles. En la parte anímica el equipo está en el piso. En la parte estructural, de organización, es un desastre. Y en la parte espiritual también (…) el problema es que no podemos vender pescado podrido“, sentenció.