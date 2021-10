Ricardo Gareca y las bajas en Chile para enfrentar a Perú: “No me detengo en las ausencias que puedan tener”

Solo dos días restan para que Chile visite a Perú en el duelo que abrirá la triple fecha de Clasificatorias de octubre. En la previa del compromiso, el entrenador del combinado peruano, Ricardo Gareca, destacó lo duro que será enfrentar a La Roja.

Pese a las bajas que hay en Chile, el técnico argentino no le dio importancia a este tema. “La verdad es que yo no me detengo en las ausencias que pueda tener una Selección. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores, seguramente quienes los reemplacen es de sumo cuidado y están a la altura de la gente que sale”, señaló.

“Nosotros enfrentamos a la Selección, a Chile esencialmente, no ha determinados jugadores. Lo más importante es que estamos totalmente mentalizados. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos ausencias, de la misma manera, estamos convencidos de que los muchachos van a responder, y así con todas las Selecciones”, agregó el DT de Perú.

Con respecto a lo crucial que será el duelo entre chilenos y peruanos, el “Tigre” indicó que entiende “las necesidades de ganar, es un partido muy importante para Perú, son finales, las tomamos con esa característica. Son muy difíciles las eliminatorias para todas las Selecciones, lo importante es que tengamos confianza y estemos tranquilos”.

“Enfrentamos a una Selección chilena, muy importante, que está en la misma situación que nosotros. En base a eso tenemos que planificar bien el partido” complementó Ricardo Gareca.

¿Cuándo y dónde ver a Chile en las Clasificatorias?

Te invitamos a seguir los partidos de Chile en las Clasificatorias en el mes de octubre, en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo.