Luis Roggiero y sus primeros días en Chile: “La U tiene todo menos excusas. Es un club muy fecundo”

Luis Roggiero, flamante gerente deportivo de Azul Azul, conversó con la web oficial del club sobre sus primeros días como parte de la orgánica de la U.

“Inicio un período intenso de aprendizaje, con su gente y a través de su gente. Hay que empezar por saber qué oportunidades y desafíos tiene el club y a partir de ahí dar primeros pasos“, apuntó el ecuatoriano, quien explicó cómo se gestó su llegada al fútbol chileno.

“Fue un gran honor recibir el llamado de la U. Al principio no me planteaba una salida, pero no me podía negar la oportunidad de escuchar a la U. Poco a poco fuimos identificando una visión similar en torno a lo que entendemos por gestión deportiva e hizo que naturalmente se fuera construyendo un sí”, señaló el ex gerente deportivo de Independiente del Valle.

Más allá de la demora en su arribo y el irregular presente deportivo del primer equipo, Luis Roggiero asumió la presión con la que llegó a la U.

“La U tiene todo menos excusas. Es un club muy fecundo para poder construir un proyecto sostenible en el tiempo y que le permita estar en los sitiales que su historia le exige y su gente merece”, explicó.

Luis Roggiero y su misión en la U

En cuanto a sus misiones más inmediatas en Azul Azul, está el resolver la renovación o no de varios jugadores que terminan contrato a fin de año, como Joaquín Larrivey, Ramón Arias y Fernando de Paul.

De todas formas, el directivo de 36 años mira más allá de las urgencias. “Entiendo que hay decisiones que tomar con cierta premura y las iremos encarando también, pero para construir un proyecto sostenible hay que partir de un diagnóstico profundo de donde está el club hoy por hoy“, sentenció.

En ese sentido, Luis Roggiero desarrolló cuál es su perspectiva a largo plazo en el Centro Deportivo Azul. “La misión es facilitar un entorno que le permita al club ser más competitivo. Eso significa que los jugadores encuentren respuestas a los desafíos que les va planteando el juego desde lo táctico y mental. Hay que conformar un staff multidisciplinario que pueda ir definiendo mejores prácticas para un rendimiento óptimo”, cerró.