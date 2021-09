Dani Alves se llevó la camiseta de Claudio Bravo y los tres puntos desde Chile

Dani Alves no fue parte de la oncena titular ni de los cambios dispuestos por Tite en Chile, donde el Scratch sumó su séptima victoria en siete partidos de las clasificatorias.

Sin embargo, aunque no tuvo actividad en cancha, el lateral del Sao Paulo no se fue con las manos vacías pues compartió en redes sociales un particular “trofeo”.

Hablamos de la camiseta de Claudio Bravo, prenda con la que Dani Alves se fue de nuestro país no sin antes agradecer la gentileza del capitán de la Roja. “Siempre un gustazo encontrarte, mi hermano!”, escribió luciendo la polera.

Horas más tardes, su ex compañero en Barcelona devolvió la cortesía. “Que tengas un buen regreso a casa, lo mejor de la vida para ti siempre, hermano”, publicó el portero en una historia en Instagram.

Dani Alves dejó Chile enfocado en próximos desafíos

El flamante campeón olímpico en el fútbol de Tokio 2020 va de regreso junto al resto de sus compañeros a Sao Paulo, donde el Scratch tendrá su siguiente desafío.

Dani Alves y Brasil se enfrentarán a Argentina a contar de las cuatro de la tarde de Chile, duelo que abrirá la jornada de las clasificatorias sudamericanas.

Ahí, los pentacampeones del mundo buscarán revancha de la final de Copa América que perdieron ante los trasandinos.