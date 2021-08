Claudio Bravo descartó haber puesto en duda su presencia en la selección chilena

Claudio Bravo tuvo que salir a aclarar las dudas que se habían instalado en torno a su presencia en la selección chilena para la triple fecha clasificatoria.

Durante esta jornada se difundió una respuesta suya ante el bloqueo dispuesto por la Liga Española para los futbolistas convocados a los partidos de selecciones en Sudamérica.

“El problema es que los que te pagan son los clubes y te tienes que regir bajo sus órdenes. Y en eso hay que tener cuidado”, habría señalado Claudio Bravo según consignó Radio La Clave.

Sin embargo, el arquero usó su cuenta de Twitter para desmentir que haya señalado una opinión así. “No me he referido a este tema en ningún sitio y mucho menos me han contactado para hablar”, apuntó el capitán de la Roja.

Envíame el audio o el vídeo de la nota? No me he referido a este tema en ningún sitio y mucho menos me han contactado para hablar. No crea todo! No haga juicio antes de… — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 28, 2021

Claudio Bravo aguarda en Betis para luego jugar por la selección chilena

A esta hora, el Real Betis recibe al Real Madrid por la tercera fecha de la Liga Española, pero el arquero nacional es suplente en el equipo que dirige Manuel Pellegrini.

El deportista de 38 años no ha jugado partidos oficiales en lo que va de temporada, pero igualmente asoma como titular en la Roja para los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia. Se espera que Claudio Bravo pueda viajar mañana desde España para sumarse a la selección chilena.

En días previos, el director de fútbol del Real Betis, Antonio Cordón, se mostró dispuesto a evitar que los jugadores no se desplacen a Sudamérica.

“Tenemos que ser conscientes que para cualquier deportista es importante defender a su país, pero debe ser compatible con el trabajo del jugador en su club“, apuntó.