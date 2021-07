Martín Lasarte espera contar con Alexis Sánchez ante Brasil

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, anticipó en conferencia de prensa el duelo de mañana ante Brasil por los cuartos de final de Copa América y abrió la opción de contar con Alexis Sánchez.

“Alexis llega en condiciones muy cercanas a su recuperación casi total. Cada minuto juega a su favor. Si está en condiciones buenas, aunque no sean óptimas, lógicamente que va a participar“, planteó “Machete” en Río de Janeiro, previo al último entrenamiento.

El ex técnico de Universidad de Chile y Universidad Católica aludió a una frase con la que se expresó tras el empate ante Bolivia por clasificatorias, esperanzado en dar la sorpresa ante Brasil, más si puede tener a Alexis Sánchez.

“Me sentiría reconfortado y recompensado si eso ocurriera ahora, pero el fútbol es como es, no como lo imaginamos. Si logramos eliminar a Brasil, voy a sacar un libro. No es tan fácil, pero en el fútbol nada está dicho hasta que ocurre”, expresó el charrúa-

La fórmula para un triunfo

El entrenador de la Roja intentó dar algunas claves para enfrentar al anfitrión de Copa América. “Habrá momentos en que tendremos que correr algunos riesgos y otros en que el talento brasileño nos generará estar más replegados. Es un partido de momentos. Es importante que elijamos bien esos momentos para hacer valer nuestra eficacia“, sentenció Lasarte.

Aunque las estadísticas son contundentes a favor de Brasil, que además sólo ha recibido dos goles en el certamen continental, el técnico de Chile espera contar con la mejor versión de su plantel.

“Tenemos que mantener la generación de situaciones y transformarlas en gol sin perder eficacia defensiva. Si lo logramos hacer o no, vamos a tener que esperar 24 horas”, cerró.