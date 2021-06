Martín Lasarte contrariado después del doloroso empate ante Bolivia por las Clasificatorias: “El fútbol ya me debe dos”

El técnico de la Selección Chilena, Martín Lasarte, se mostró contrariado después del empate 1-1 entre Chile y Bolivia por las Clasificatorias Sudamericanas, que dejó a la Roja en una complicada posición en su lucha por lograr un cupo para el Mundial de Qatar 2022.

“Creo que la Eliminatoria sigue siendo el mismo torneo difícil y complicado que ha sido en los últimos años. Hoy era muy importante ganar y creo que hicimos todo para hacerlo, pero bueno, el fútbol es el que es y no el que nos gustaría. Tendremos que seguir trabajando y generando ocasiones como lo hicimos hoy”, comenzó diciendo el estratego en conferencia de prensa.

En esa línea, añadió que “el empate ante Argentina era bueno si es que ganábamos hoy, pero no lo pudimos conseguir. Hace algunos años en este mismo estadio yo dije que el fútbol me debía una, pero ahora me debe dos. Es bravo encontrar una explicación a este empate, de verdad que es bravo”.

“El equipo jugó muy bien, los jugadores se brindaron. Siempre intentaron llegar, marcar goles y los vi siempre muy sólidos desde el punto de vista anímico, pero bueno, ahora no nos queda otra que seguir trabajando y afinando detalles para que no ocurran cosas como hoy”, agregó “Machete”.

Respecto a si el empate complica al equipo de cara a la clasificación al Mundial, el DT aclaró: “Tomando en cuenta que de haber ganado, pasábamos de quedar fuera a estar adentro, todo es muy parejo y se hace complicado, aunque quedan muchos partidos y los queremos encarar de la mejor manera (…) Es difícil decir si este empate nos complica de cara a la clasificación al Mundial. Quizás hubiese sido mejor perder con Argentina y ganar hoy, pero el fútbol es así“.

Consultado sobre el penal cobrado por Éber Aquino a favor de Bolivia, sostuvo que “no tengo mucha idea de la situación del penal, ya que de donde estaba no lo pude ver claramente. Es una pena y no tengo mucho más para decir”.

Finalmente, Lasarte se refirió al objetivo que tendrá el equipo en la Copa América. “Nuestra gran meta es la Eliminatoria y que Chile vaya al Mundial. Esto no significa que la Copa sea banal, pero la intentaremos afrontar como una oportunidad para los más jóvenes, aunque será una selección mixta, también con jugadores de más recorrido”, cerró.