Entre rezos y lesiones: los memes que dejó el empate de Chile y Uruguay por la Copa América

Las oraciones de la hinchada en Twitter no fueron suficientes para revertir el empate a uno entre Chile y Uruguay, en el duelo por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa América.

En la primera parte del encuentro, la barra se centró en elogiar la combinación entre Eduardo Vargas y Ben Brereton que otorgó el primer gol para el cuadro nacional.

Sin embargo, en el segundo tiempo cambió el panorama y se produjo el empate de Uruguay mediante Luis Suárez. En los últimos 20 minutos del cotejo, los rezos se tomaron las redes para que apareciera el gol, que finalmente nunca llegó.

Charles Aránguiz volvió a concitar las miradas en los memes de Chile y Uruguay, al igual que la salida de Ben Brereton durante el complemento. En tanto, la lesión de Erick Pulgar encendió las alarmas en la hinchada, de cara al próximo encuentro frente a Paraguay,

Aranguizta hasta que me muera #chilevsuruguay pic.twitter.com/y1IV61QgsB

Suarez me caía mejor cuando hacía casas con su hermano #chilevsuruguay pic.twitter.com/5BfguSzzGy

ben chiquitito no entendía ni wea KDKDKSKF NOOO BEBÉEEEE #chilevsuruguay #BenBrereton #PartyChilensisFtLaRoja pic.twitter.com/4OaEJEyT2d

Brereton y Pulgar afuera: Te extraño más que nunca y no sé que hacer 🎧 #chilevsuruguay #PartyChilensisFtLaRoja #LAROJAxTNTSPORT pic.twitter.com/A7qMyDauBy

No me sorprendió el peinado de Vidal. El peluquero no arriesgó, se volvió predecible y decepcionó. Le pongo un 2.#chilevsuruguay#VamosChile#PartyChilensisFtLaRoja pic.twitter.com/SrI45ukUFw

— Ale V. (@_Ale_Vera) June 21, 2021