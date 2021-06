Roberto “Cóndor” Rojas y su profundo análisis de la Selección: “Los muchachos nuevos no están al nivel de los que ellos han reemplazado”

El exseleccionado chileno y uno de los mejores arqueros que han pasado por la Roja de todos, Roberto Rojas, analizó en profundidad con ADN Deportes lo que fue el empate 1-1 entre la escuadra nacional y Bolivia por las Clasificatorias Sudamericanas, resultado que dejó sumamente complicados a los criollos en su lucha por clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Al respecto, comenzó diciendo que “Bolivia hizo el trabajo que tenía que hacer, jugando atrás, alterando por una pelota parada, un tiro libre, un penal, cosa que consiguieron al final del partido. Ahora, yo creo que Chile dejó de matar el partido los primeros 45 minutos cuando tuvo las mejores oportunidades de abrir el marcador”.

En el esa línea, el exgolero añadió: “En el segundo tiempo, Bolivia en los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo salió un poco más y le complicó la vida a Chile. Pero era lo que se esperaba, porque Bolivia nunca jugó de igual a igual para Chile. Los nuestros hicieron un buen trabajo, pero lamentablemente no se pudo marcar y salir adelante en el marcador. Lamentable haber tenido un resultado así a estas alturas de la historia, porque en la eliminatoria se supone que tú tienes que aprovechar factor casa, el factor que tú estás jugando en tu país. Pero no fue así, esos puntos que Chile ha perdido en casa va a tener que tratar de buscarlos fuera y cada vez en la medida que la eliminatoria avanza, se va a poner más complicado”.

“Chile en el segundo tiempo me pareció un poco desordenado en su ataque, puso a los zagueros centrales cerca del área rival, Bolivia es muy cerrado y eso complicó mucho lo que Chile quería”, (…) En el primer tiempo tuvo más claridad, el mejor jugador fue Alexis Sánchez, porque toda la aproximación que pudo haber tenido Chile en el arco liviano fue a través de la conducción de Alexis Sánchez, que fue para mí el mejor jugador, porque todas las pelotas pasaban por él”, agregó Rojas.

Falta de gol

Uno de lo aspectos que más preocupaciones dejó tras el compromiso ante los altiplánicos fue la falta de gol, considerando que, al menos, la Roja se creó 10 opciones claras y solo concretó una.

Sobre aquello, el “Cóndor” manifestó que “yo creo que es más competencia, de poder llegar en ese momento y poder convertir. No voy a decir que falta de suerte. Falta más competencia, de poder tener lo que tuvimos un tiempo atrás, un Vargas iluminado, un Alexis Sánchez iluminado y los muchachos que entraban respondían de la mejor forma posible, no lo tuvimos anoche y se complicó un resultado que no era para complicarse, porque Chile está fuera de cualquier clasificación”.

Claudio Bravo (sobre todo en Argentina con las atajadas)

“Es un nivel que Claudio viene mostrando, un nivel futbolístico que él tiene. Es un jugador que no compromete resultados, es un arquero que no compromete resultados y eso da más confianza al equipo en lo que tiene que realizar en los 90 minutos”, manifestó el exguardameta.

En esa línea, agregó: “El trabajo de él contra Argentina fue impecable en ese sentido, porque jugando contra grandes jugadores como en el caso de Messi, él salió muy bien de ese partido. No hay ninguna sorpresa, porque mantiene el nivel que siempre ha mantenido en la Selección”.

“Los puntos pueden penar…”

En la última parte de la conversación, Rojas aseguró que los puntos que el equipo de todos ha perdido pueden penar de cara a una clasificación, considerando que no solo se dejaron de ganar ante Bolivia, sino que ocurrió lo propio frente a Uruguay, Colombia y Venezuela.

“Chile tiene que encontrar su mejor nivel colectivo, porque el fuerte de Chile en los últimos años ha sido el nivel colectivo. Chile no puede caer en la trampita de que Alexis Sánchez o Vargas estén iluminado en un momento”, lanzó.

Finalmente, cerró diciendo: “Lamentablemente los muchachos que han entrado no han rendido como el técnico esperaba, porque también no están al nivel de los que ellos han reemplazado. Entonces eso le complica al técnico. Ahora, Chile puede rescatar buenos resultados afuera, siempre y cuando el colectivo sea lo principal y no la parte individual. Chile tiene que volver a ese camino y hacerlo lo mejor posible”.