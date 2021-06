Martín Lasarte sobre el partido de La Roja ante Argentina: “Esperamos llevarnos algo positivo de aquí”

En el Ciudadano ADN escuchamos en vivo la conferencia de prensa realizada por Martin Lasarte, quien entregó sus impresiones en la previa al partido que se realizará mañana entre Chile y Argentina.

“Nos hemos hecho varios PCR y todos han salido negativo. Trajimos 26 jugadores en caso de cualquier cosa”, explicó el entrenador de La Roja respecto a las medidas que como equipo tomaron frente al covid-19.

A su vez, el uruguayo también se refirió a la figura de Lionel Messi. “Cuando un equipo tiene un jugador de la talla de Messi, se requiere de una atención especial. Es un motivo a considerar en la preparación de la estrategia. Es lógico, más allá de que no tenga una referencia personal en el desarrollo de su juego”, explicó el DT.

“La vara es el partido de mañana. Ha pasado un tiempo y ellos no tienen algunos jugadores de los que estaban antes. Es muy difícil medir que la situación sea otra, lo que no significa que no intentemos conseguir los tres puntos”, explicó Lasarte respecto a si se puede predecir el resultado del partido de mañana tomando en consideración los resultados del último duelo amistoso disputado por ambas selecciones.

“Nuestro amistoso no tiene nada que ver con la situación de hoy. Contamos con una serie de futbolistas están todos compitiendo en ligas de exigencias mayores a las de Sudamérica. Estamos satisfechos con la voluntad de todos para que sea un buen partido. La lógica del fútbol marca que son locales y seguramente querrán tener el dominio desde el inicio. Esperamos llevarnos algo positivo de aquí”, añadió el DT respecto al partido que se dará entre las selecciones de Chile y Argentina.

