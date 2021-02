Martín Lasarte tras ser presentado como nuevo DT de La Roja: “El objetivo primordial es clasificar. El objetivo escondido es el recambio”

Durante esta jornada, Martín Lasarte fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección chilena, donde ya deberá trabajar de cara a la próxima fecha eliminatoria, en la cual La Roja deberá medirse con Paraguay y Ecuador.

En conferencia de prensa, el uruguayo manifestó que haber trabajado en el medio nacional le dio un conocimiento sobre el fútbol chileno y que el principal objetivo es clasificar al siguiente mundial. “La fortuna de haber trabajado en este medio, en dos equipos distintos y en periodos casi seguidos, me ha dado una suerte de conocimiento e información acabada de la cultura, historia y la forma de sentir el fútbol de Chile“, señaló.

“El objetivo primordial es clasificar. El objetivo escondido es el recambio. Todos queremos clasificar y luchar por ese objetivo”, afirmó “Machete”.

Además, reveló un particular mensaje que le mandó Reinaldo Rueda y puntualizó que aún no conversa con ningún jugador de La Roja. “No hablé con Rueda, pero el profesor me mandó un mensaje de felicitación (…) Fue el único vínculo que tuve con él”, explicó.

“No he hablado con ningún futbolista todavía. Los momentos en el fútbol nunca son constantes. Lo más importante es empezar a recorrer el camino e intentar apoyar a los futbolistas para que puedan tener una regularidad ya que irá en beneficio de la selección”, agregó Lasarte.

De igual manera, el estratega de la selección se mostró confiado en el crecimiento del fútbol joven. “Yo noto un crecimiento en el fútbol joven. Se nota que hay una serie de futbolistas jóvenes que están llamando la puerta, y esperamos que se puedan consolidar”, sostuvo.

Finalmente, Martín Lasarte se refirió a las opciones de jugadores extranjeros que puedan ser seleccionados y no le cerró la puerta a Marcelo Díaz. “Todos aquellos futbolistas que reúnan las condiciones para jugar los vamos a utilizar. Siempre que estén en buena condición futbolística, si son seleccionables, si forman parte de la necesidad deportiva que necesitemos, los vamos a utilizar”, detalló.

“No quiero entrar en una cosa individual. Siempre y cuando quieran jugar, ningún futbolista está cancelado de participar, si así lo requiere y así lo muestra su rendimiento“, sentenció el uruguayo.

