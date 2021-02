Martín Lasarte y su ilusión en “La Roja”: Sueño con el gol que nos de la clasificación al mundial

Martín Lasarte, técnico de la selección chilena fue oficializado en su nuevo puesto tras una intensa búsqueda de la ANFP para hallar al reemplazante de Reinaldo Rueda.

El técnico uruguayo, que ya contó con el respaldo de Arturo Vidal a través de sus redes sociales, entregó sus primeras impresiones tras ser confirmado en el cargo.

“Machete” confesó sentirse sumamente ilusionado con este nuevo desafío. “A la hora de decir algo, una palabra o un mensaje, lógicamente todos queremos ser los más originales. A mí me nace lo que me nace, tener esta oportunidad hace que uno vuele. Vuelen los sueños, vuele la ilusión. Esto es un sueño de todos y en el cual yo me siento involucrado”.

Por otro lado, recalcó que hay un momento en las clasificatorias que anhela más que todos. “Lo único que sueño, y no sé qué jugador será, es el momento en el que se convierta el gol de la clasificación. No sé quién será, las clasificatorias son complicadas, parejas. Generalmente es en el último partido, que se pueda abrazar apretado con sus compañeros en el gol que todos necesitamos para conseguir el pasaje al mundial. Sueño con esa circunstancia que ocurrirá”.

Las primeras palabras del nuevo Director Técnico de LaRoja. Martín Lasarte ya está al mando de la Selección

El técnico viajará en las próximas horas a Uruguay y posteriormente trabajará en Juan Pinto Durán para lo que será la fecha FIFA de marzo.