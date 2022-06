Múltiples hallazgos dejó el informe elaborado por el juez de Garantía Fernando Guzmán Fuenzalida tras su visita sorpresa al Complejo Penitenciario Santiago 1. Condiciones inhumanas, extorsión entre reclusos y baja inversión en seguridad interna, fueron algunas de las conclusiones del magistrado.

Mediante el escrito de un acta, el juez Fernando Guzmán elaboró una descripción de las instalaciones en Santiago 1, entrevistas anónimas a reos, además de una evaluación a la convivencia interna en el recinto. Uno de los grandes problemas reflejados es la sobrepoblación del lugar, evidenciado en que cada reo nuevo no cuenta con una celda y cama adjudicada, sino que debe encontrarla por si mismo.

“Gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias. Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamiento. No existe agua caliente”, detalla el magistrado.

“Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados. A dicha hora los internos se encontraban en los patios exteriores comunes. Personal de Gendarmería informó que dichas dependencias están destinadas para ser ocupados por personas que no registran condenas anteriores, lo que explica que cerca de 50% y 60% sean extranjeros”, añade el juez Guzmán.

Sobrepoblación y extorsión en el recinto carcelario

“Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad, con el 60% siendo extranjeros; y en el módulo 34, 196 presos en circunstancias que tiene capacidad para 84 imputados. Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”, describió el juez Guzmán.

Una de las entrevistas anónimas realizadas por Guzmán, fue a un reo de nacionalidad chilena, que describió como es llegar a Santiago 1 siendo primerizo.

“En el módulo 14 pernoctó en una habitación con dos colchonetas para las seis personas presas, estando los baños tapados y con mal olor, recibiendo buen trato por parte del personal de Gendarmería”, detalló el Juez.

“En el módulo 34 se encontró con muchos extranjeros, entre los cuales diez a quince dominicanos y colombianos de raza negra. Lo recibieron a agresiones verbales tratando de obligarlo mediante empujones a que ingresara al sector de las duchas (sin visión de cámaras de seguridad). Logró resistirse y arrancar del grupo, los que le quitaron una frazada y utensilios”, añadió Guzmán.

Consideraciones finales de Guzmán

Entre sus consideraciones generales, el juez acusó que “hay reconocimiento que la extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables”.

“El hacinamiento del recinto, escasez de personal, puntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos del recinto carcelario, deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, no obstante la gravedad de los delitos y crímenes atribuidos, por desconocer los antecedentes de éstos en sus países de origen; falta de coordinación con países vecinos para acceder a antecedentes penales de inmigrantes, la gran cantidad de teléfonos móviles y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros, y carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles”, reflexionó finalmente Fernando Guzmán.