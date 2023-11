La Organización Mundial de la Salud -OMS- dio a conocer que pidió información oficial a las autoridades de China por el gran aumento de enfermedades respiratorias, que desde hace unas semanas ha llenado las urgencias de diversos hospitales en Beijing y el norte del país.

De acuerdo a lo indicado por la OMS, se pidió a las autoridades chinas de la Comisión Nacional de Salud que expliquen el aumento en las consultas, agregando que inicialmente se atribuyó ese incremento al levantamiento de las restricciones por el covid-19 y a la circulación de virus como la influenza, el mycoplasma pneumoniae -enfermedad bacteriana común que afecta principalmente a niños más pequeños-, el virus sincicial y el que causa el covid-19.

Según el organismo internacional, “el 21 de noviembre, los medios de comunicación y ProMED informaron sobre grupos de neumonía no diagnosticada en niños del norte de China. No está claro si estos están asociados con el aumento general de infecciones respiratorias informado anteriormente por las autoridades chinas o con eventos separados”.

En ese sentido, la OMS solicitó este miércoles 22 de nociembre información epidemiológica y clínica adicional, “así como resultados de laboratorio de estos grupos notificados entre niños, a través del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional. También hemos solicitado más información sobre las tendencias recientes en la circulación de patógenos conocidos, incluidos la influenza, el SARS-CoV-2, el VSR y el Mycoplasma pneumoniae, y la carga actual sobre los sistemas de atención médica”, señaló en un comunicado.

Al respecto, la OMS apuntó que también se mantiene en contacto con médicos y científicos a través de las asociaciones y redes técnicas en China.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China

WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.

At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 22, 2023