Pese a tregua con Hamás: Israel continúa con bombardeos en la Franja de Gaza

Pese al acuerdo de tregua alcanzado con Hamás, las Fuerzas Armadas de Israel continúan sus bombardeos y operaciones aéreas sobre Gaza.

A través de sus redes sociales, el ejército israelí confirmó la realización de una ofensiva en la que atacaron “infraestructuras terroristas”, lo que habría dejado “varios terroristas eliminados”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el pacto de alto al fuego y de intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, valorando el compromiso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Acojo con satisfacción el acuerdo para asegurar la liberación de los rehenes tomados por Hamás durante su brutal ataque contra Israel el 7 de octubre”, señaló

“Me complace que estas almas valientes, que han soportado una terrible experiencia, se reúnan con sus familias una vez que este acuerdo se implemente plenamente“, agregó.

I welcome the deal to secure the release of hostages taken by Hamas during its brutal assault against Israel on October 7th.⁰⁰I'm gratified that these brave souls, who have endured an unspeakable ordeal, will be reunited with their families once this deal is fully implemented.

— President Biden (@POTUS) November 22, 2023