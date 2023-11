OMS confirma bombardeo sobre principal hospital del norte de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó durante esta jornada que el hospital Al Shifa, el más importante que funcionaba en el sector norte de la Franja de Gaza, fue víctima de bombardeos.

Según información preliminar entregada por la vocera de la organización, Margaret Harris, el recinto recibió un ataque directo en las últimas horas.

“Aún no tengo información detallada sobre el hospital Al Shifa, pero sabemos que está siendo bombardeado”, señaló.

No obstante, Harris sostuvo que alrededor del hospital había miles de personas que buscaban refugio, pensando que esta instalación era un lugar seguro.

Por otro lado, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) informó que más de un centenar de trabajadores murieron en el último mes, en medio del conflicto que enfrenta Israel contra Hamás.

A través de sus redes sociales, Philippe Lazzarini, comisario general de la agencia de Naciones Unidas, manifestó estar “devastado” con esta situación.

“Se ha confirmado la muerte de más de 100 compañeros de la UNRWA en un mes. Padres, maestros, enfermeras, médicos, personal de apoyo”, aseveró en X (ex Twitter).

Devastated. Over 100 @UNRWA colleagues confirmed killed in 1 month.

Parents, teachers, nurses, doctors, support staff. @UNRWA is mourning, Palestinians mourning, Israelis mourning. Ending this tragedy needs #Humanitarianceasefire now.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 10, 2023