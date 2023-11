Ecologistas atacan a martillazos la “Venus en el espejo” en la National Gallery de Londres

Durante esta jornada, dos ecologistas miembros del grupo Just Stop Oil atacaron a martillazos la protección de la “Venus del espejo”, una tela conocida en el Reino Unido con el nombre de “Rokeby Venus“.

Los manifestantes llegaron hasta la National Gallery de Londres y rompieron el cristal que cubría la obra con un martillo, en una acción que suele ser característica de este grupo.

Just Stop Oil, una organización contra las energías fósiles, conocida por este tipo de acciones, reclama el cese inmediato de nuevos proyectos de petróleo y gas en el Reino Unido.

El cuadro “Venus en el espejo” de Diego Velázquez, que data de mediados del siglo XVII, es considerado el único desnudo que queda del pintor español. En 1914, la sufragista canadiense Mary Richardson lo dañó con un cuchillo.

Richardson protestaba entonces contra el encarcelamiento de otra activista que defendía el derecho a voto de las mujeres en el Reino Unido. “Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones”, declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil.

La National Gallery confirmó la acción, precisando que los servicios de seguridad evacuaron a los visitantes de la sala y llamaron a la policía, mientras el cuadro era retirado para ser examinado por los conservadores del museo.

La Policía de Londres indicó que detuvo a los dos militantes por degradación. El año 2022, militantes de Just Stop Oil habían ya habían actuado en la National Gallery, lanzando salsa de tomate a los “Girasoles” de Van Gogh, y en el Museo Mauritshuis de La Haya, donde se habían pegado al cristal de protección de “La joven de la perla”, de Vermeer.

En ambos casos, las telas no sufrieron daños. Esta nueva acción llega cuando el ejecutivo británico decidió atribuir nuevas licencias de exploración y de perforaciones en busca de hidrocarburos en el Mar del Norte, lo que le ha llevado a ser acusado de incumplir sus compromisos climáticos.