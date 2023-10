Estados Unidos: encuentran muerto a Robert Card, presunto autor de masivo tiroteo en Maine

Robert Card, de 40 años, sospechoso de ser el autor del tiroteo que dejó 18 muertos en Maine, Estados Unidos, fue encontrado sin vida luego de una intensa búsqueda, según confirmó la policía local.

De acuerdo a lo indicado por el comisionado de Seguridad Pública de Maine, Michael Sauschuck, Robert Card fue encontrado con una herida de bala que se habría autoinflingido.

La confirmación de la muerte de Robert Card, que es apuntado como el presunto autor del tiroteo que dejó 18 muertos y 13 heridos hace unos días, se realiza luego que la policía levantara la orden a los habitantes de la ciudad de quedarse ocultos en sus casas.

“El sospechoso del tiroteo del miércoles por la noche ha sido localizado y ha fallecido“, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Androscoggin en Facebook.

En tanto, durante la conferencia de prensa que dieron las autoridades de Maine tras encontrar muerto a Robert Card, la gobernadora Janet Mills indicó que el cuerpo fue hallado cerca del lugar donde se produjo el tiroteo.

“Esta noche respiro aliviada al saber que Robert Card no será una amenaza para nadie“, apuntó la gobernadora Mills.

Maine mass shooter found dead in a forest, with a self-inflicted gunshot wound.

Robert Card’s body was found after a 2 day manhunt after he opened fire in a bowling alley and restaurant killing multiple local residents.

He was found dead yesterday at 7:45PM

in a wooded area… pic.twitter.com/UrFcLJlmcm

— Oli London (@OliLondonTV) October 28, 2023