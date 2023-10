“Veo que no paran de hablar”: el incómodo momento que vivió Javier Milei en la televisión argentina

Fue una entrevista extraña; se emocionó hasta las lágrimas, gesticuló más de lo habitual y reclamó por “el bullicio” que había tras cámaras, lo que llevó al candidato a la presidencia de Argentina de La Libertad Avanza, Javier Milei a protagonizar un incómodo momento en un programa de televisión en vivo.

El momento, fue comentado ampliamente en redes sociales donde más allá de las burlas de sus detractores, muchos se preguntaron seriamente por el estado de salud de Javier Milei, quien se enfrentará al oficialista Sergio Massa en la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de noviembre.

“Veo que no paran de hablar”

La molestia de Javier Milei y sus extrañas gesticulaciones se dieron cuando estaba hablando del complejo estado de la economía argentina, instante en el que se molestó por el supuesto bullicio que había en el estudio donde lo entrevistaba el periodista Esteban Trebucq en el canal A24.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando“, comenzó diciendo en ese instante el candidato de extrema derecha, gesticulando excesivamente y mirando hacia los lados.

Luego agregó que “son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, indicó el candidato presidencial visiblemente molesto.

La entrevista televisada se dio luego de que la candidata macrista Patricia Bullrich, con quien tuvo una dura campaña, le diera oficialmente su apoyo para la segunda vuelta de noviembre, comentando además el popular dibujo del león y el pato -que alude a los apodos de ambos- que publicó en su cuenta de X (antes Twitter) para celebrar.

“Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas“, señaló Milei, agregando que “frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes, tiene casi 16 millones de impresiones”, apuntó.

La réplica de Milei y los comentarios en redes sociales

Tras la polémica entrevista del candidato presidencial argentino, los comentarios sobre su estado de salud se multiplicaron por redes sociales junto con el video donde se le ve claramente descolocado por el ruido que le molestaba.

Por lo mismo, el propio candidato se tomó un tiempo para explicar y replicar en X lo sucedido, reiterando que había gente hablando muy fuerte durante la entrevista.

“La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie”, puntualizó Milei sobre lo ocurrido.

La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a… — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2023

Anoche Javier Milei paró la nota en A24 para pedir que cese el murmullo que había detrás de cámara. Pero el estudio estaba completamente vacío.

No es la idea reírse, sino de tomar conciencia que este muchacho no está bien y se va a terminar lastimando. pic.twitter.com/VhKKsOJhPO — Editor✍ (@Editor_76) October 27, 2023

#Argentina | El candidato a la presidencia en Argentina, Javier Milei, actuó de manera dudosa en una entrevista con el medio televisivo A24.📌#Javier #Trebucq pic.twitter.com/7oqm3C1Nfh — Radio Tacna (@radio_tacna) October 27, 2023

“No podés hablar tanto” El micrófono de Javier Milei quedó abierto tras su entrevista en A24 y se escuchó su enojo con un trabajador detrás de cámara. pic.twitter.com/BqVNRo2aOV — CRV NOTICIAS (@CRVNOTICIAS) October 27, 2023