Judíos irrumpen en el Capitolio exigiendo detener el fuego en el conflicto de Medio Oriente

“Advertimos a los manifestantes que dejaran de manifestarse y cuando no cumplieron comenzamos a arrestarlos“, siguieron, aclarando que incluso se registraron agresiones por parte de tres personas a funcionarios del orden.

Se trata de nuevo capítulo que se suma a uno similar que ocurrió a principios de esta semana. Ahora, incluso las calles de los alrededores del recinto fueron cerradas como una acción preventiva.

A group of protesters are demonstrating inside the Cannon Rotunda. Demonstrations are not allowed inside Congressional Buildings. pic.twitter.com/pZHKqSpjoL

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023