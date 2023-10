EE.UU. tendrá por primera vez en su historia una senadora lesbiana afroamericana

Este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la elección de Laphonza Butler, estratega demócrata y asesora de la campaña presidencial de Kamala Harris para 2020, para ocupar el escaño en el Senado de los Estados Unidos (EE.UU.).

De esta forma, mediante un comunicado, Butler afirmó que “hará historia como la primera senadora estadounidense abiertamente LGBTQ de California y la primera lesbiana negra declarada en servir en el Congreso en la historia de Estados Unidos”.

Por su parte, Newsom dijo que las prioridades por las que la senadora fallecida Dianne Feinstein luchó en el Congreso (libertad reproductiva, igualdad de protección y seguridad contra la violencia armada) estaban bajo ataque en la nación.

Y sostuvo que “Laphonza llevará el testigo dejado por el senador Feinstein. Y continuará rompiendo techos de cristal y luchando por todos los californianos en Washington D.C.”.

De acuerdo a un comunicado, proviene de una familia de clase trabajadora. Es licenciada en ciencias políticas por la Universidad Estatal de Jackson y está casada con su esposa, Neneki, con quien tiene una hija.

Finalmente, a sus 44 años, Butler también será la segunda mujer afroamericana en representar a California en el Senado, después de Harris.

I'm proud to announce California's new United States Senator — Laphonza Butler.

As we mourn the enormous loss of Sen. Feinstein, the very freedoms she fought for — reproductive freedom, equal protection, and safety from gun violence — have never been under greater assault.… pic.twitter.com/SOnbfVPmXj

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 2, 2023