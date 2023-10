Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se presentó ante el Tribunal de Manhattan (Nueva York), ante el inicio del juicio civil en su contra por fraude continuado durante años en la Organización Trump.

Recordemos que durante la semana pasada, el juez Arthur Engoron declararó responsables de la demanda que acusa a Trump y a sus hijos Donald Jr. y Eric de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio para obtener créditos y beneficios económicos.

Posteriormente, el exmandatario presentó un recurso de apelación para retrasar el juicio en su contra. Sin embargo, según informó el diario ‘The New York Times’, el Tribunal de Apelaciones decidió rechazar la petición, lo que permitió que el juez Engoron comenzara al juicio durante este jornada.

“Es una farsa”

De esta forma, antes de ingresar a la audiencia en la Corte Suprema de Nueva York, donde compareció en calidad de testigo, Trump manifestó que “estamos ante una fiscal (Leticia James) general racista que montó un espectáculo de terror“. En ese contexto, agregó que el juicio en su contra “es una farsa“.

Asimismo, según consignó CNN, sostuvo que el caso “tiene que ver con la interferencia electoral, simple y llanamente(…) Están tratando de perjudicarme, para que no me vaya tan bien como me está yendo en las elecciones“.

En respuesta, la fiscal a cargo de la investigación, Leticia James advirtió afuera del Tribunal que “la justicia prevalecerá“. Esto, tras presentar el pasado septiembre una demanda contra el multimillonario neoyorquino y a la Organización Trump de cometer “fraude reiterad0“.

Inicio de juicio

Según fiscalía, Donald Trump está acusado de inflar su patrimonio neto hasta en US$ 3.600 millones en tres años distintos entre 2011 y 2021. Pese a esto, sus abogados han negado las afirmaciones, argumentando que las valoraciones de activos son altamente subjetivas y que todavía están ordenando lo que significa el fallo para el futuro de la compañía.

Tras el juicio, aunque el expresidente estadounidense no arriesgue pena de cárcel, sus empresas podrían verse obligadas a pagar grandes sumas de dinero en concepto de daños y perjuicios por los beneficios que supuestamente han obtenido a través de sus irregulares prácticas comerciales.

Finalmente, la demanda de la fiscal James también pide al Tribunal que considere la posibilidad de prohibir a los Trump ejercer como directivos de una empresa en Nueva York y que impida a la empresa realizar transacciones comerciales durante cinco años.