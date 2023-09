La derecha y la ultraderecha de España no tuvieron los votos para que Alberto Núñez fuera presidente. El líder del Partido Popular (PP) se quedó a cuatro preferencias tras la primera votación. El jefe de la alianza ultra conservadora hispana tendrá otra opción el viernes.

Núñez recordó al salir de la cámara de diputados que “el viernes tenemos que volver a votar”. La constitución de España le ofrece dos alternativas al candidato del partido con la mayor votación en las parlamentarias. En la segunda votación necesita la mayoría simple.

En el primer intento Núñez obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra. El líder del PP necesita cuatro votos más para alcanzar la mayoría que le permite asumir como presidente de España. El derechista tiene 137 apoyos de su partido, los 33 de la ultraderecha de Vox y otros dos de representantes regionalistas.

El problema para Núñez es que el aún gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) posee 121 votos en contra. Con ellos están la alianza Sumar, más los independentistas catalanes, vascos y gallegos, que suman 178. El rey Felipe VI fue quien propuso al mandamás del PP como presidente de España.

El País señala que en el Congreso de España sucedió lo que hace un mes se sabía que ocurriría, Núñez no tendría los votos. Si el viernes se confirma que no tiene mayoría, será turno del PSOE con Pedro Sánchez. En caso de que no haya un presidente investido en noviembre, habrá nuevas elecciones en enero.