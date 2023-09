Isabel González, basquetbolista chilena testigo del terremoto en Marruecos: “Fue mucho peor que el del 2010 en Chile”

Como dice la frase común, siempre hay un chileno y en este caso, ante el devastador terremoto que se produjo en Marruecos el pasado fin de semana, hubo una compatriota testigo de la emergencia: Isabel González.

Se trata de una basquetbolista nacional, quien se encontraba en Marrakech, epicentro del fuerte movimiento telúrico, pues se aprestaba a reforzar a la selección de Emiratos Árabes Unidos, donde está desarrollando su carrera y que tuvo paso por la NCAA de Estados Unidos.

“Ando con miedo por lo que pasó. Es algo que nunca me había pasado, todavía recuerdo los momentos. Todavía estoy en shock. Estoy agradecida de que no me haya pasado nada. Pasé un susto que nunca había pasado en mi vida”, comentó Isabel González en conversación con ADN Deportes, junto con hacer la comparación respecto al terremoto que sacudió a nuestro país en 2010.

“Traté de compararlo y no es posible. En Marruecos fue peor, crujía mucho el edificio donde estaba el hotel. En Marruecos no están preparados para un terremoto, en Chile estamos acostumbrados. Estuve en la calle hasta las 2 y media de la madrugada, saqué mis cosas rápidamente, salí del hotel y luego me quedé en la calle hasta las 4 de la mañana. Había gente durmiendo ahí”, señaló, ya a resguardo de todo lo que vivió en Marruecos.