Ataque ruso en un mercado central de Ucrania deja al menos a 16 personas fallecidas

Durante la jornada de este miércoles, se reportó un ataque ruso en un mercado central de Kostiantinivka en Ucrania, el que dejó al menos a 16 personas fallecidas, entre ellos un niño, además de decenas de heridos.

El hecho fue captado por una cámara de vigilancia, donde se observa que el ataque alcanzó un lugar que es ampliamente transitado, ya que es una zona comercial donde hay tiendas, mercados y farmacias.

El brutal ataque fue condenado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien catalogó el hecho como un acto terrorista. “Los terroristas rusos atacaron un mercado, tiendas y una farmacia, matando a personas inocentes. El número de víctimas podría aumentar aún más”, señaló el mandatario a través de X (antes Twitter).

“Cualquiera en el mundo que todavía esté lidiando con algo ruso simplemente ignora esta realidad. Maldad atroz. Maldad descarada. Total inhumanidad”, agregó Zelenski.

Por último, el presidente ucraniano entregó algunas palabras dedicadas a los familiares de las víctimas que fallecieron en el incidente. “Mi más sentido pésame a todos los que han perdido a un ser querido. El mal ruso debe ser derrotado lo antes posible”, concluyó.

Junto a la publicación, Zelenski publicó una seguidilla de videos en los que se observa el momento justo en que el ataque ruso impactó en territorio ucraniano. En las imágenes se logra observar que la cámara de vigilancia registró el hecho a eso de las 14:00 de la tarde en horario local.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.

