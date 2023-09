Durante la jornada de este domingo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destituyó a su ministro de Defensa Oleksiy Reznikov. En su lugar, el mandatario designó a Rustem Umerov como su reemplazante.

Mediante un discurso, Zelenski señaló que la razón del cambio del ministro se debe a “nuevos enfoques” que quiere darle al ministerio que ocupó Reznikov desde antes que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania.

El presidente Volodímir Zelenski indicó que “Oleksiy Reznikov ha pasado por más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita un nuevo enfoque y otras formas de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general”.

Cabe señalar, que Reznikov fue quien estuvo a cargo de llevar a cabo diversas negociaciones con los países aliados para conseguir armamento militar para las fuerzas ucranianas de combate.

En ese sentido, al exmnistro de Defensa se le vio envuelto en la polémica por un supuesto caso de corrupción, donde se le atribuye que consiguió el suministro de guerra a precios mucho más altos de lo establecido.

Tras su salida, Oleksiy Reznikov se refirió a su destitución a través de sus redes sociales. “Le presenté mi carta de dimisión a Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento de Ucrania. Fue un honor servir al pueblo ucraniano y trabajar para el Ejército durante los últimos 22 meses, que han sido el periodo más duro de la historia moderna de Ucrania”, expresó el ahora exministro.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023