China dejará de solicitar pruebas de covid-19 a los viajeros que ingresen al país

Durante la jornada de este lunes, las autoridades de China anunciaron que a partir del próximo miércoles 30 de agosto los viajeros que ingresen al país no tendrán que presentar pruebas de covid-19 para acceder al gigante asiático.

Cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia China solicitaba a los turistas realizarse PCR o test de antígeno para cerciorarse que los viajeros no portaran el virus.

El anuncio fue realizado por el ministerio de Exteriores de China y va en el marco del desmantelamiento de las políticas antipandémicas de “cero covid” que implementó Pekín cuando el virus comenzó a esparcirse por Asia y el mundo.

“A partir del 30 de agosto de 2023, las personas que vengan a China ya no tendrán que realizar pruebas Covid-19 de ácido nucleico o antígenos previas a la entrada“, expresó Wang Wenbin, portavoz de la cancillería.

Fue en noviembre de 2022, que diversos ciudadanos chinos protestaron por las calles de las Pekín, Shanghái y Nanjing, con el objetivo de expresar su descontento con las autoridades por las medidas “cero covid” que aún imperaban en el gigante asiático.

En respuesta a lo anterior, el Gobierno chino decidió mostrarse más flexible con respecto al virus. De hecho, en enero de este año, el país asiático ya había eliminado la cuarentena obligatoria para los ciudadanos chinos que llegaban desde el extranjero. Mientras que, durante el pasado mes de abril, Pekín dejó de solicitar PCR para los viajeros provenientes de algunos países.

Cabe señalar, que después de que China mostró una postura más relajada sobre el covid-19 a comienzos del 2023, subieron los contagios y varios hospitales y morgues colapsaron. Frente a ello, es que distintos países comenzaron a solicitar PCR para los viajeros provenientes de China.

#FMsays Beginning on Wednesday, travelers entering China are no longer required to take a PCR test or a rapid antigen test for #COVID_19, Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin said. pic.twitter.com/XorF9YHflQ

— China Daily (@ChinaDaily) August 28, 2023