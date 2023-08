Muere a los 87 años William Friedkin, director de “El exorcista”

El mundo del cine y la cultura está de luto por el fallecimiento de William Friedkin, un icónico director de cine y televisión, quien llegó a ganar un Oscar a Mejor Director. Este artista estadounidense dejó una huella imborrable en la industria, luego de contribuir a esta con películas como The French Connection (1971), El exorcista (1973), Bug (2006) y Killer Joe (2011).

Nacido el 29 de agosto de 1935 en Chicago, Friedkin demostró su talento en la dirección cinematográfica desde temprana edad. Su trabajo le otorgó numerosos reconocimientos, entre los que destaca el premio Óscar que obtuvo en 1971 a los 35 años por su película The French Connection.

Además, su habilidad para contar historias cautivadoras le valió premios en prestigiosos certámenes como los Globos de Oro y festivales de cine de renombre, incluyendo Cannes, Locarno, Sitges y Venecia.

Una destacada trayectoria artística

A lo largo de su carrera, Friedkin nos entregó una serie de obras maestras que dejaron una profunda impresión en el público y la crítica. Películas como Los chicos de la banda (1970), El exorcista (1973), Sorcerer (1977), Cruising (1980), Vivir y morir en Los Ángeles (1985) y Jade (1995) son solo una muestra de su versatilidad y habilidad para abordar diversos géneros con maestría.

El legado de Friedkin trasciende la gran pantalla, ya que también se destacó en la televisión. Comenzó su carrera en la década de 1960 trabajando en la serie Alfred Hitchcock presenta. Y continuó su influencia en proyectos televisivos a lo largo de los años, dirigiendo episodios para series como The Twilight Zone, Tales from the Crypt y C.S.I.

Sin olvidar, que desde 1996, William Friedkin igualmente se desempeñó como director de ópera. Esto, luego de recibir el plácet de personalidades destacadas de esta área, como Zubin Mehta o Plácido Domingo.”Los cantantes de ópera quieren lo mismo que los actores y a mí me apasiona la complicidad que se establece entre todos los que colaboramos en el proyecto“, dijo Friedkin al respecto en entrevista con La Vanguardia.