Enorme grúa se desploma e impacta a un edificio en pleno centro de Nueva York

La mañana de este miércoles, un impactante hecho causó conmoción en los residentes de Nueva York, Estados Unidos, cuando una enorme grúa de construcción colapsó y golpeó a un edificio en pleno centro de la ciudad.

Producto del incidente, se generó un incendio en la estructura de construcción del Hudson Yards, al lado oeste de Midtown Manhattan. Según indicaron las autoridades, dos bomberos y cuatro civiles sufrieron heridas leves tras el suceso.

El hecho ocurrió precisamente entre la 10th Avenue y 41st Street de la “Gran Manzana”. Por lo que las autoridades de Manhattan realizaron un llamado a la población a no circular por dicha zona.

FDNY units are currently operating at a crane collapse and fire at 550 Tenth Avenue in Manhattan. Please avoid the area of 10th Avenue and 11th Avenue from West 41 Street to West 42 Street. Please use alternate routes and expect traffic in the area. pic.twitter.com/lEc03WwnWd

Una vez que se desplegaron los equipos de emergencia en lugar del suceso, el alcalde de Nueva York, el Mayor Eric Adams, indicó que no hay víctimas fatales tras el colapso de la grúa en el centro de la ciudad.

“Acabo de venir de la escena del colapso de la grúa en el centro de la ciudad. Cuatro civiles y dos bomberos sufrieron heridas leves por los escombros que cayeron debajo luego del colapso de la grúa”, detalló Adams.

Junto con ello, el alcalde neoyorkino, sostuvo que “se está llevando a cabo una investigación completa sobre cómo sucedió esto”, cerró.

I just came from the scene of the crane collapse in midtown.

Four civilians and two firefighters sustained minor injuries from the debris that fell below following the crane collapse.

A full investigation into how this happened is underway. pic.twitter.com/0Ofgmhx49t

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 26, 2023