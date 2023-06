Fallece mujer que “revivió” en su propio velorio en Ecuador

Luego de siete días de estar en cuidados intensivos, la mujer ecuatoriana de 76 años que “revivió” en su funeral, falleció este sábado. Esto, luego que los especialistas le entregaran un primer diagnóstico de muerte erróneo.

El hijo de la anciana, Gilberto Barbera Montoya confirmó su deceso a través de vía telefónica a The Associated Press. En esa línea, el joven reveló que los médicos del hospital donde estaba internada su madre le advirtieron que no había vuelta atrás.

Por su parte, el ministro de Salud ecuatoriano ratificó la información por medio de un comunicado. En el detalló que Bella Montoya murió, luego de estar una semana hospitalizada en cuidados intensivos por un accidente cerebrovascular.

Primer diagnóstico

Recordemos que en el velorio, el cual causó conmoción hace una semana en Babahoyo, unos 208 kilómetros al suroeste de Quito, se reportó que una anciana despertó mientras se encontraba en el ataúd.

Los familiares se dieron cuenta del suceso, cuando escucharon fuertes golpes en el féretro y al acercarse se percataron que la mujer respiraba con dificultad.

“Esto no se va a quedar así”

Cabe mencionar que la hermana de la fallecida aclaró que “esto no se va a quedar así” y agregó que buscará al médico que le entregó el primer diagnóstico de muerte erróneo.

Finalmente, según informó Barbera Montoya, la difunta fue velada nuevamente en el mismo lugar donde se registró el suceso y su sepultura se realizará en un cementerio público.