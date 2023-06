Muere Alain Touraine, destacado sociólogo francés y referente intelectual de la izquierda europea

El reconocido sociólogo francés Alain Touraine falleció a los 97 años en París, según informó su familia al periódico Le Monde. Fue un referente para lo que se conoce en su país como la “segunda izquierda”, caracterizada por su enfoque socialdemócrata y su marcada postura antitotalitaria.

Touraine se destacó por su amplio campo de estudio como sociólogo. Abarcó desde el análisis de las fábricas que impulsaron la reconstrucción del país después de la Segunda Guerra Mundial hasta el estudio de la sociedad postindustrial, los movimientos sociales y la crisis de la modernidad.

Desde sus primeros estudios sobre la evolución del trabajo en las fábricas de Renault en 1945, Touraine mostró interés por diversos aspectos sociales. Así, incluyó a su área de trabajo el sindicalismo laboral, los movimientos estudiantiles como el Mayo del 68, el ecologismo y el feminismo.

Aunque algunos proponían la formación de un movimiento social global, Alain Touraine defendía la importancia de recuperar los actores sociales que surgieron hace siglos. Es decir, los partidos políticos y los sindicatos, para lograr avances en los derechos cívicos y sociales.

Sus últimas reflexiones

En sus últimos años, reflexionó sobre temas contingentes, como la pandemia. “Lo que más me impresiona ahora, en tanto que sociólogo o historiador del presente, es que hacía mucho tiempo que no sentía un tal vacío. Hay una ausencia de actores, de sentido, de ideas, de interés incluso: la única preferencia del virus es hacia los viejos”, dijo en conversación con El País.

“Tampoco hay remedio ni vacuna. No tenemos armas, vamos con las manos desnudas, estamos encerrados solos y aislados, abandonados. No hay que estar en contacto y hay que encerrarse en casa. ¡Esto no es la guerra!“, añadió entonces.

A su vez que se definía “muy europeísta, probablemente demasiado“, lamentó el Brexit y la llegada de ultraderechistas como Matteo Salvini en Italia. “Esta epidemia tiene lugar en un periodo en el que no sabemos ni cómo ni por qué. Es demasiado pronto para saber qué hacer económicamente“, comentó al respecto.

Mientras que, acerca del futuro de Europa, Touraine expresó: “Ahora hay dos decisiones fundamentales. Primero, la liberación por medio de las mujeres. Es decir, el derrumbamiento de la razón en el centro de la personalidad y la recomposición de los afectos en torno a la razón y la comunicación, una sociedad del care (cuidados)”.

“Y segundo, la acogida de los migrantes, que considero un problema de peso. Nuestros países europeos se definen hoy por su actitud ante los migrantes”, adicionó.

En reconocimiento a su destacada trayectoria, Touraine fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, que compartió con Zygmunt Bauman. Esto, por ser ambos: “Luminarias del pensamiento europeo que han contribuido a un mejor entendimiento de la realidad social de un mundo especialmente singular”, según explicó el jurado.