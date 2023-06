Cuatro niños y un adulto fueron apuñalados en un parque de Francia

Este jueves, un hombre armado con un cuchillo atacó a cuatro niños y un adulto en un parque de la ciudad de Annecy, al este de Francia.

Según consigna El País, dos de los menores de edad, además del adulto, se encuentran en riesgo vital.

Tras el ataque, las fuerzas de orden francesas detuvieron al agresor, que corresponde a un hombre de 32 años, quien es además un refugiado sirio, y que no posee antecedentes policiales.

Según testigos, el hombre ingresó al parque de Annecy gritando e intimidando con el arma blanca a un adulto y seis niños que estaban en el área de juego. En tanto, la edad de los menores de edad sería de entre 1 y 3 años.

El refugiado sirio se encuentra siendo interrogado bajo la sospecha de tentativa de asesinato, mientras que la Fiscalía Antiterrorista no ha considerado por ahora necesario asumir la investigación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó esta situación, afirmando que la nación “se encuentra en estado de shock”.

“Ataque de absoluta cobardía esta mañana en un parque de Annecy. Los niños y un adulto están entre la vida y la muerte. La Nación está en estado de shock. Nuestros pensamientos están con ellos, sus familias y los servicios de emergencia movilizados”, sostuvo en sus redes sociales.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

