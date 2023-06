Adiós a “La chica de Ipanema”: a los 83 años Muere Astrud Gilberto

Astrud Gilberto, una de las máximas representantes de la bossa nova, murió a los 83 años de edad. Así lo dio a conocer, a través de redes sociales, Sofia Gilberto, nieta de la cantante brasileña.

“Vengo a traerles la triste noticia de que mi abuela se convirtió en estrella hoy y está al lado de mi abuelo João Gilberto“, dice parte del texto que publicó Sofia en su cuenta de Instagram.

Astrud Gilberto se hizo mundialmente famosa en la década de 1960 por su participación en la canción The Girl from Ipanema. Nacida el 29 de marzo de 1940 en Bahía, Brasil, Gilberto no tenía formación musical formal ni aspiraciones de convertirse en cantante antes de su descubrimiento.

The Girl from Ipanema, una colaboración con su entonces esposo João Gilberto y el saxofonista estadounidense Stan Getz, catapultó a Astrud a la fama internacional. La canción fue un gran éxito y ayudó a popularizar la bossa nova en todo el mundo.

Después de The Girl from Ipanema, Astrud Gilberto lanzó varios álbumes como solista y se convirtió en una figura conocida en el mundo del jazz y la bossa nova. Aunque no era una vocalista técnica, su voz suave y melódica se convirtió en su sello distintivo.