Crisis política en Colombia sacude al gobierno de Gustavo Petro por audios filtrados de exembajador en Venezuela

Un terremoto político afronta el gobierno de Colombia liderado por Gustavo Petro, luego de que el ahora exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, asegurara que si habla de lo ocurrido en la campaña electoral del mandatario “podrían ir todos a prisión“.

“No es mamando gallo (bromear), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos“, señaló en un mensaje recogido por El País.

Tras conocerse estos audios, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, anunció que se congelan las discusiones legislativas respecto a las tres grandes reformas en salud, pensiones y trabajo impulsadas por el Ejecutivo.

“Discusiones tan importantes como estas, que implican una transformación profunda para el país, no pueden ser mediadas por factores externos que lleven a un desenlace no positivo para Colombia”, señaló el político.

En tanto, el excandidato presidencial, Fico Gutiérrez, exigió a Petro que renuncie al cargo. “Presidente Petro, renuncie. Ustedes se robaron las elecciones. Hicieron todas las trampas habidas y por haber. Su gobierno es ilegítimo”, aseveró.

No obstante, el presidente de Colombia escribió en sus redes sociales que esto “se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad“.

“Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito”, aseveró.

Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad pic.twitter.com/J3o26u2jnd — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

“Me dejé llevar por la rabia y el trago”

Luego de varias horas, y tras los estragos que dejaron sus dichos, el exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, se retractó de sus amenazas.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago“, afirmó.