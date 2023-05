Presidente de Ucrania arribó a Arabia Saudí para “mejorar” las relaciones bilaterales

En medio de un recrudecimiento de los enfrentamientos con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arribó a Arabia Saudí para “mejorar” las relaciones con los países árabes.

Mediante sus redes sociales, el mandatario detalló que su viaje se enmarca en “mejorar las relaciones bilaterales y los lazos de Ucrania con el mundo árabe”

Asimismo, indicó que entre sus prioridades está el retorno de “los presos políticos en Crimea y territorios temporalmente ocupados, además del regreso de las personas deportadas ilegalmente”.

Además de una “presentación de nuestra fórmula de paz, cuya implementación debe involucrar a tantos estados como sea posible, garantizando la seguridad energética del próximo invierno”.

