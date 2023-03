Rusia toma la ofensiva y lanza ataque masivo contra diversas regiones de Ucrania

Durante las últimas horas se ha reportado una ofensiva por parte de Rusia en contra de Ucrania, atacando diversas regiones de dicho país.

Según consigna El País, una docena de localidades ucranianas han sido atacadas con decenas de misiles y drones, lo cual ha dejado nueve personas fallecidas.

Entre las regiones afectadas por esta ofensiva rusa se encuentran Lviv (oeste Ucrania), Odesa y Jersón (sur), Járkov (norte), Dnipró (este) y Kiev (centro), entre otras.

Información preliminar indica que se habrían lanzado 81 misiles, seis de ellos son hipersónicos de modelo Kinzhal, y ocho drones kamikazes.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó estos ataques, afirmando que Rusia recuperó “sus tácticas miserables“.

“Los ocupantes solo pueden aterrorizar a los civiles. Eso es todo lo que pueden hacer”, agregó el mandatario ucraniano.

Este es el segundo ataque a gran escala que tiene lugar tras el primer aniversario de la invasión rusa, luego de que el pasado 27 de febrero 14 drones kamikazes sobrevolaran diferentes regiones de Ucrania.

La defensa antiaérea de Ucrania ha logrado derribar 34 misiles de crucero y cuatro aviones no tripulados lanzados, todos modelo Shahed, de fabricación iraní. Otros ocho drones y misiles rusos fueron igualmente desviados de su objetivo.

Del total de fallecidos, cinco perdieron la vida en Lviv, región fronteriza con Polonia, otro corresponde a un hombre de 34 años en Dnipró, mientras que otras tres personas murieron en la región sureña de Jersón.

Russia is kidnapping our children. It is the largest state-sponsored kidnapping of 🇺🇦 children. With this forced deportation, 🇷🇺 tries to erase the family & national identity of young Ukrainians. It is the genocide of a nation. Everyone who organized it will be held to account. pic.twitter.com/BHiftawDzf

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2023